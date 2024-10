Dolenjka spet odprta, a zastoj ostaja

Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti na razcepu Malence proti predoru Golovec so odstranili, ostaja pa zastoj in zamuda 25 do 30 minut, poroča prometnoinformacijski center.

O zastojih poročajo še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani, zamuda 25 do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Razdrtim in Brezovico.

Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam, zamuda 30 do 35 minut.

Na cesti Postojna-Pivka je zastoj v obe smeri zaradi del pri Petelinjah in v Prestranku.

Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

V zastoju je očitno obtičala tudi nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić. Kot je sporočila na facebooku, je šlo mimo nje več reševalnih vozil, dve gasilski vozili in policija.