Direktorica zakrivila smrtno nesrečo

Družini 49-letne Daniele Dimić iz Ljubljane se bo lanski 30. avgust za vedno zapisal v spomin kot eden najbolj žalostnih in tragičnih. V prometni nesreči na cesti med Lipljenami in Šent Jurijem je umrla njena 72-letna mama, ki se je v avtomobilu peljala kot sopotnica. Za volanom je sedela Dimićeva, ki je tudi povzročila nesrečo. Sodnik Marjan Pogačnik je obtoženki kazen odpustil. FOTO: Marko Feist Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je, kot je sporočila policija, izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala zunaj vozišča, kjer je nato z bokom trčila v drevo. Tako voznico kot sopotnico so mo...