v ponedeljek okoli poldneva se je v kraju Laznica v občini Cerkno zgodila nesreča pri delu, v kateri je delavec padel s strehe pri montaži sončnih panelov.



Gasilci PGD Cerkno so nudili pomoč reševalcem iz Idrije pri oskrbi in prenosu poškodovanca do helikopterja HNMP, s katerim so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

