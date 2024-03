Dec bo kmalu na prostosti

Najkasneje v ponedeljek bo iz pripora odkorakal še zadnji obtoženi zaradi domnevnega tihotapljenja 302,3 kilograma heroina, ki so ga pred skoraj šestimi leti našli v Luki Koper in je tedaj veljal za največji zaseg heroina pri nas, Enis Kočan. Ker sodbe še dve leti potem, ko je bila zoper njega 18. marca predlani vložena obtožnica, ni, bo prost.

Če ga bodo na sodišču še kdaj videli, je druga zgodba. Kočan, ki ga kličejo Dec, se je namreč pred roko pravice skrival od junija 2019 do 4. februarja 2022, bil je celo med 62 najbolj iskanimi evropskimi kriminalci, dokler ga niso prijeli v Španiji. Katalonski policisti so ga potegnili iz avtomobila in aretirali na obrobju Barcelone Sant Vicenç de Montalt, v prestižni, varovani soseski, kjer je pod lažno identiteto živel skupaj s svojo družino. Tam naj bi živel luksuzno, po lastnih besedah pa je brezposeln, brez poklica in premoženja.

Domnevnega tihotapljenja 302,3 kilograma heroina, ki so ga pred skoraj šestimi leti našli v Luki Koper, obtoženi štirje

Naslednja obravnava bo naslednji mesec, kdaj pa sodba? »V zadevi je treba zaslišati še večje število prič in izvesti ostale dokaze, tako da trenutno sodnik ne more predvidevati, kdaj bo izrečena sodba,« nam je odgovorila predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samantra Nusdorfer. In potrdila, da »je bil pripor obtoženemu Enisu Kočanu podaljšan najdlje do 18. marca«.

Tudi soobtoženci so zaradi enakega razloga na prostosti že skoraj tri leta. Ker ni bilo sodbe, je senat koprskega okrožnega sodišča junija 2021, po približno dveh letih prebitih za rešetkami, skladno z zakonodajo, ki pravi, da če v dveh letih po vložitvi obtožnice pripornik ni obsojen, mora biti izpuščen, osvobodil prvoobtoženega Aleksandra Vettorazzija, Arisa Alibašića in Gregorja Setnikarja. Vettorazzi je takoj potem, ko mu je bil odpravljen pripor, izginil kot kafra, obravnav se ne udeležuje, sodišče niti ne ve, kje je. Domnevnima pajdašema sodijo v odsotnosti.

Med lepilom za keramiko

V koprskem pristanišču so 25. aprila 2018 mamilo zasegli med pošiljko lepila za keramiko. Iz Irana je priplula na turški ladji, v 25 vrečah pa so cariniki in koprski policisti našli zelo čist heroin. Če bi ga prodajali na gram, bi bil posel vreden kar 63 milijonov evrov. Naročnik heroina oziroma vodja združbe je po prepričanju tožilstva Vettorazzi, ki da je v Teheranu naročil 20 ton lepila za keramiko, spravljenega v 800 vreč, za svoje lavriško podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai.

Heroin je bil skrit v lepilu za keramiko. FOTO: Policija

Koprski kriminalisti so drogo zasegli, vrečam z lepilom pa sledili do Lavrice, kamor so se po heroin pripeljali Kočan, Alibašić in Setnikar. Če bo četverici med kazenskim postopkom dokazana krivda, jim grozi do 15 let zapora.