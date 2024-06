Davor sredi noči odšel od doma, policija sedaj sporočila žalostno vest

Na policiji preklicujejo iskanje 32-letnika z Jesenic, ki so ga pogrešali od sredine marca, saj so ga našli mrtvega na območju občine Jesenice. Smrt ni posledica kaznivega ravnanja ali nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Svojci so namreč od sredine marca pogrešali 32-letnega Davorja D. z Jesenic. Nesrečnika so nazadnje videli 14. marca, ko je sredi noči peš odšel od doma v smeri trim steze na Zgornjem Plavžu proti Žerjavcu.