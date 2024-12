Dalmatinka o napadu na Hrvate na Krvavcu: »Nekatere naše so tepli, ko so ležali na tleh«

Na Krvavcu se je v noči na soboto zgodil incident. Kot je v ponedeljek poročala POP TV, naj bi skupina mladih Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, med katerimi je bilo najmanj šest poškodovanih. Ob tem so se pojavili očitki glede ravnanja policije, ki je nanje danes odgovorila.

Glede slovenskih reševalcev nima pripomb, meni pa, da je naša policija poskušala zmanjšati težo dogodka.

Kot je povedal načelnik policijske postaje Kranj Matjaž Završnik, so policisti ugotovili, da je najprej prišlo do prepira in nato do pretepa med dvema skupinama oseb, ki sta se udeležili vsaka svoje zasebne zabave. Po zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, pomoč jim je nudilo zdravstveno osebje in jih odpeljalo v ustrezne ustanove. Kot je dodal, so nekatere osebe kraj dogodka zapustile oziroma pobegnile.

»Nekatere naše prijatelje tepli, ko so ležali na tleh«

Je pa za hrvaške medije spregovorilo dekle, ki je bila del skupine Dalmatincev, ki so bili na timbildingu na Krvavcu. »Kakšnih trideset nas je proslavljalo zaključek uspešne sezone in odpravili smo se na Krvavec. Kakšen ducat ljudi iz naše druščine se je pridružilo slavju v drugem prostoru, kjer je bila zabava ob 18. rojstnem dnevu slavljenke. Drži, da so naše zaposlene najprej pozvali, naj odidejo, naslednji trenutek pa so jih napadli pred gostinskim lokalom, tako da so jih šest odpeljali z reševalnimi vozili, pri dveh pa so ugotovili hude telesne poškodbe. Nič na tem svetu ne opravičuje nasilja, kaj šele dejstvo, da so nekatere naše prijatelje tepli, ko so ležali na tleh,« je dodala za 24sata.

Ker zbiranje obvestil in preiskovanje še vedno potekata, policija več podatkov javnosti trenutno ne more posredovati. Poziva pa poziva morebitne dodatne oškodovance in priče dogodka, naj pokličejo ali se oglasijo na policijski postaji Kranj ter podajo koristne informacije.

Glede reševalcev brez pripomb, slovenska policija pa ...

Nadaljevala je, da glede slovenskih reševalcev nima pripomb, meni pa, da je policija poskušala zmanjšati težo dogodka. »Jasno nam je, da je bil alkohol in kdo ve kaj še in da je bil tudi nesporazum. A da so se takšno silo lotili turistov in gostov – za to ni opravičila,« je rekla razburjena Dalmatinka. Hrvati sicer še trdijo, da je policija prišla hitro, da pa ni res, da so napadalci pobegnili, ampak so bili v hotelskih sobah.