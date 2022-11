Cvetko je zbil in jo pustil ležati v jarku

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti bi moral potekati predobravnavni narok zoper 33-letnega Mateja Herzoga iz Kozjaka pri Ceršaku v občini Šentilj, ki mu očitajo kaznivi dejanji povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je ena oseba izgubila življenje, ter zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Za obe kaznivi dejanji je zagroženih do 13 let zapora ter prepoved vožnje za najmanj eno leto. Toda sodnik Stanislav Jug je ugodil strankam v postopku, da se predobravnavni narok preloži na konec novembra, v tem času naj bi se tožilstvo in obramba sporazumela o sankciji, vključno z delnim priznanjem krivde. Obtoženi naj bi namreč priznal prvo kaznivo dejanje, drugo pa zavrača, ker da ni mogel vedeti, da je povozil peško.

Obtoženega zagovarja odvetnik Ingmar Bloudek.

13 let zapora grozi obtoženemu za obe dejanji.

Voznik opazil denarnico

Tožilec Drago Farič obtoženemu očita dve kaznivi dejanji.

Višji državni tožilec Drago Farič Herzogu očita, da je 26. maja 2021 okoli 7.30 v naselju Gornji Petrovci s kombijem trčil v 63-letno peško z Goričkega, Cvetko Šebjanič iz Gornjih Petrovcev, ki je nekaj dni pozneje umrla v murskosoboški bolnišnici. S kraja nesreče je odpeljal, ne da bi ponesrečeni, ki je ležala v jarku najmanj 45 minut, pomagal. Peška je hodila v nasprotni smeri njegove vožnje, po trčenju pa je posebno hudo poškodovana obležala. Neki voznik jo je naključno odkril, ko je med vožnjo na robu cestišča opazil denarnico. Misleč, da jo je kdo izgubil, je ustavil vozilo, tedaj je opazil nesrečno žensko ter poklical pristojne.

Policisti so voznika kombija, ki je torej odpeljal, ne da bi ji pomagal, po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče in »z zbiranjem obvestil«, tudi s pomočjo občanov, pobeglega voznika hitro izsledili na območju Policijske uprave Maribor, v okolici Šentilja.

Kakšna sankcija ga čaka, je zdaj torej v rokah okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, obtoženega in zagovornika, odvetnika Ingmarja Bloudka, ki naj bi se dogovorili o sporazumu. Žal pa nič ne more vrniti nesrečne Cvetke, ki so jo zaradi urejenosti njene kmetije in priznanj JZ Krajinski park Goričko poznali mnogi Goričanci.

Nekaj ur po nesreči so izsledili povzročitelja. FOTO: Radarji v Pomurju