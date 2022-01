Črna statistika leta 2021: na cestah umrlo 35 več oseb kot leto prej

V Sloveniji se je leta 2021 zgodilo več kot 16.600 prometnih nesreč, več kot 1.600 več kot 2020. V letu 2021 pa je na slovenskih cestah umrlo 115 oseb, 35 več kot leto prej, so za STA navedli na Generalni policijski upravi. Agencija za varnost prometa bo letos obseg nacionalnih preventivnih akcij podvojila in uvedla novo za voznike e-skirojev.

V prometnih nesrečah v letu 2021 je največ oseb umrlo meseca maja in avgusta (17), najmanj pa januarja, ko je na cesti umrla ena oseba.

Vizija vlade o prometni varnosti za leto 2022 je, naj na cestah ne umre več kot 70 oseb, v prometnih nesrečah pa se ne sme huje poškodovati več kot 460 oseb. V ospredju programa ostaja tudi Vizija nič, torej nič smrtnih žrtev v cestnem prometu, so zapisali v poročilu o izvajanju nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za leto 2020.

V letu 2022 bo nacionalnim preventivnim akcijam za večjo varnost cestnega prometa posvečenih 31 tednov, so za STA navedli v agenciji za varnost prometa. V načrtu pa imajo tudi dodatne aktivnosti za voznike enoslednih vozil in terenske akcije.

Agencija za varnost prometa ob tem vse udeležence v prometu znova poziva, naj varnost na cestah jemljejo skrajno resno in odgovorno. »Bodimo pozorni do najbolj izpostavljenih udeležencev, odpovejmo se uporabi mobilnega telefona, vožnji pod vplivom alkohola, pripnimo se na vseh poteh, poskrbimo za pripetost vseh potnikov, spoštujmo vozne razmere in predpise, predvsem pa prilagodimo hitrost, umirimo tempo, bodimo pozorni,« so zapisali.