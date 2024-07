Črn dan na slovenskih cestah, v tragični nesreči umrli dve osebi

Ob 9.24 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči na hitri cesti H4 blizu nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi, v kateri sta bili udeleženi dve vozili – tovorno vozilo s prikolico slovenskih registrskih številk in kombi francoskih registrskih številk.

Po prvih zbranih podatkih je voznik kombija trčil v omenjeno tovorno vozilo, v prometni nesreči sta zaradi posledic hudih poškodb umrli dve osebi, več je telesno poškodovanih, poroča novogoriška policijska uprava.

O tragični nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča, da je odšel na kraj in ogled prepustil policiji, prav tako so o dogajanju obvestili okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Poleg policistov PU Nova Gorica so na kraju prometne nesreče posredovali gasilci in reševalci. Možje v modrem opravljajo ogled in zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče. Več podrobnosti o tragični nesreči s smrtnim izidom bodo sporočili kasneje.