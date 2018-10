Z razstrelivom nad bankomat

Posledice vloma v bankomat v spodnjih Črnučah FOTO: JOŽE HORVAT

Posledice vloma v bankomat bodo Črnučani čutili tudi zaradi zaprte živilske trgovine.

LJUBLJANA – Naš bralec nas je obvestil, da so na Cesti 24. junija 17 v spodnjih Črnučah neznani storilci v noči na četrtek vlomili v bankomat NLB in iz njega odnesli kaseto z denarjem. Pri tem so po njegovih besedah povzročili veliko škodo, saj se ga niso lotili na sprednji ulični strani, temveč so do njega prišli skozi Mercatorjevo trgovino. V preddverju naj bi tako najprej odstranili radiator, se skozi predelno stransko steno prebili do bankomata in zatem menda tudi do kasete z denarjem.Dejal je še, da so stanovalci bližnjih hiš in blokov med 3. in 4. uro sicer slišali pok, a jih ni posebno vznemiril, saj se vandali tam pogosto izživljajo nad javno in zasebno lastnino.S policije so nam poslali sporočilo, da so neznani storilci bankomat razstrelili s plinsko eksplozijo in da je škoda velika. Potrdili so še, da je bila Policijska uprava Ljubljana obveščena o poškodovanju bankomata včeraj okoli treh ponoči. O tem, ali je bil vlom uspešen ali ne, nam v interesu preiskave, ki še traja, niso dali nobene informacije.Kako dolgo bo več tisoč stanovalcev spodnjih Črnuč brez bankomata in svoje živilske trgovine, je še težko napovedati. V Mercatorju so nam povedali, da se bodo sicer trudili, da bi trgovino odprli čim prej, vendar si točnega datuma ne upajo napovedati, saj je eksplozija poškodovala tudi sistem ogrevanja in vprašanje je, kako hitro ga bodo lahko znova vzpostavili.Ker preiskava še teče, ekip za odpravo posledic tja še ne morejo poslati. Če bi bilo to poleti, bi šlo najbrž precej hitreje, zdaj pa si ne morejo privoščiti, da bi zaposleni delali, kupci pa kupovali v neogrevani trgovini. Zato bodo slednji do nadaljnjega primorani po nakupih hoditi v okoliške trgovine. Akcije pri najboljšem sosedu, kot piše na plakatu na poškodovanem vhodu, zaradi izjemno eksplozivne akcije ljubiteljev tujega denarja tam še nekaj časa pač ne bo.Kako hitro bodo popravili oziroma nadomestili razstreljeni bankomat, nam v NLB ni uspelo izvedeti, saj na službi za odnose z javnostjo nismo mogli priklicati nikogar. Je pa opisani primer kot nalašč za razmislek, ali bodo tam okrepili zunanji videonadzor bankomata in trgovine, saj je za vlomilce na precej ugodni lokaciji.