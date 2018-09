VIDEO in FOTO: Ogenj je potegnilo v napo, požar zajel streho

IDRIJA – Policija je razkrila nekatere podrobnosti požara, ki je v ponedeljek okoli 19.30 izbruhnil v livarni v podjetju v Spodnji Idriji Policisti OKC PU Nova Gorica so bili obveščeni o požaru v livarni ob 19.47. Po prvih zbranih podatkih je zagorelo pri enem od strojev za ulivanje oziroma izdelavo rotorjev proizvodne hale podjetja.Ugotovljeno je bilo, da je eden od tamkajšnjih delavcev tako kot običajno iz peči za taljenje aluminija nalil tekoči aluminij v kalup. Pri tem se je kot običajno dvignil plamen oziroma je prišlo do manjšega izbruha ognja, ki se nato sam pogasi. V ta namen je nad strojem nameščena tudi napa za ventiliranje s filtri, ogenj pa je tokrat potegnilo vanjo. Cev ventilacije oziroma sistem za odsesavanje dimnih plinov vodi proti ostrešju hale in se združi z drugimi cevmi ventilacije iz drugih strojev. Ogenj je nato zajel del strehe na proizvodni hali, poroča PU Nova Gorica.Požar je dokončno pogasilo približno 50 gasilcev PGD Idrija in PGD Spodnja Idrija. Materialna škoda na strojih ni nastala, višino materialne škode na objektu pa še ocenjujejo.Policisti so o požaru obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).Policija je danes opravila ogled kraja požara, pri ogledu pa so sodelovali tudi predstavniki tamkajšnjega podjetja. Policisti so o požaru obvestili tudi pristojne na novogoriški izpostavi inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.Po ugotovitvah je tuja krivda izključena, sicer pa policisti PP Idrija nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil o vseh okoliščin požara. Po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev bodo ustrezno ukrepali.