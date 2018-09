VIDEO: Policija razkrila podrobnosti eksplozije v Črni vasi

Črna vas. FOTO: Igor Mali

LJUBLJANA – Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto pri PU Ljubljanaje podal izjavo glede sredinega dogajanja na Brezovici oziroma glede najdbe eksplozivnega sredstva in eksplozije na vozilu v Črni vasi . Policisti so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o najdenem sumljivem predmetu ob cesti na Brezovici pri Ljubljani. Kriminalisti so po naših podatkih v bližnji okolici, tudi pri hiši nekdanjega solastnika Javne razsvetljave, med drugim pregledovali smetnjake in iskali morebitne dokaze.Okoli 12. ure pa so bili policisti obveščeni o eksploziji na osebnem vozilu na drugi strani Ljubljanskega barja, na Brglezovem štradonu v Črni vasi. Vse skupaj se je dogajalo v bližini hiše, ki je v lasti drugega nekdanjega solastnika Javne razsvetljaveBelšak je danes razkril, da je bil prvi predmet videti kot eksplozivna naprava. Izkazalo se je, da je šlo za manjšo eksplozivno napravo. »Same najdbe nismo mogli povezati z nobeno od oseb, ki so na kraju najdbe stanovale,« je povedal. Kasneje so bili obveščeni o eksplozivu pod vozilom. Šlo je za manjši eksploziv, ob eksploziji pa je nastala le manjša škoda. »Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da bi dogodka bila lahko povezana. Verjetno prva naprava ni bila poslana na pravi naslov. Ugotovili smo, da gre za možnega poškodovanca, ki je bil v preteklosti poslovno povezan z drugim oškodovancem, kjer je prišlo do eksplozije. V eksploziji ni bil nihče poškodovan, kaže pa, da je bila namenjena zastraševanju.«Avtomobil je bil čez noč parkiran doma. Ni znano, ali je neznanec napravo dal pod vozilo ali na vozilo. Škoda je nastala na zadnjem delu avtomobila. Način proženja naprave policiji ni znan, do proženja pa ni prišlo ob prižigu avtomobila, kot je to v filmih. Gre za doma narejene naprave, ki niso bile videti profesionalno narejene. Policisti menijo, da če bi eksplodirala tudi prva naprava, bi povzročila manjšo škodo, vsaj sodeč po škodi, ki jo je povzročila naprava, ki je dejansko eksplodirala.Osumljenci še niso znani, motiv še preiskujejo, lahko pa bi izhajal iz gospodarske dejavnosti oškodovancev, s katerima je policija opravila pogovore. Točnih datumov sodelovanja policija ni navedla, vedo pa, da sta bila solastnika v podjetju in da so se od tedaj razšli. Pri opravljanju gospodarske dejavnosti bi lahko bile oškodovane osebe. »Če bi vedeli, kdo so te osebe, bi šli do njih. Verjetno gre za nekatere nerazčiščene zadeve,« je povedal Belšak in dodal, da so od oškodovancev izvedeli, kdo bi še lahko bil ogrožen. Oškodovanca sta bila opozorjena na samozaščitno ravnanje. Prisotnost policije bodo povečali, na kakšne načine, pa policija ni želela razkriti.Zagrožena kazen za to kaznivo dejanje je ena do osem let. Moč eksplozivne naprave ne igra vloge, ker gre za zastraševanje, da bi oseba nekaj naredila ali nečesa ne naredila, je pojasnil Belšak.