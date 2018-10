Po razkritju posnetkov dežujejo prijave na policijo

LJUBLJANA – Policija je od razkritja posnetkov domnevnega surovega ravnanja z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki do danes prejela devet prijav. Prav tako pri Fursu preverjajo kršitve zakona o delu in zakona o davčnem potrjevanju računov ter druge morebitne nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti zavoda in fizičnih oseb, povezanih z njim. Dogajanje je posnela vzgojiteljica, katere opozorila so v zavodu naletela na gluha ušesa, zato je posnetke pokazala staršem in skupaj so podali prve prijave na policijo.



Že ob prvi prijavi so policisti začeli zbirati obvestila in dokaze o kaznivem dejanju zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter o tem obvestili tudi pristojne nadzorstvene inštitucije, med drugim finančno upravo in inšpektorat za delo. Kršitve bodo ugotavljali pri Fursu, delovnem inšpektoratu, inšpektoratu za delo ... Kot so pri Fursu potrdili za STA, jim je policija v začetku prejšnjega tedna posredovala obvestilo in jih zaprosila za podatke za obravnavo suma kaznivega dejanja v zavodu Kengurujčki. Furs pred tem prijav, ki bi se nanašale na zavod, ni prejel. Ker preiskava še ni zaključena, podatkov o ugotovitvah in izrečenih globah še ne morejo razkriti. Obvestilo policije o dogajanju v zavodu Kengurujčki so prejeli tudi na delovnem inšpektoratu. Kot so pojasnili, bodo ugotavljali morebitne kršitve delovnopravne zakonodaje.



Prav tako še vedno intenzivno poteka kriminalistična preiskava, policija pa, kot so sporočili, sodeluje tudi s tožilstvom. Sum surovega ravnanja poleg policije preiskuje tudi inšpektorat za šolstvo, kjer podrobnosti preiskave ne morejo razkrivati, so pa že pričam razposlali vabila.