Tragedija na Štajerskem: ena oseba mrtva, dve odpeljal reševalec

Nekaj pred 20. uro se je na cesti med Kamnico in Mariborom zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še dve so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.



Nesreča se je zgodila na Koroški cesti v Kamnici. Udeležena so bila tri vozila, v enem je ostala ukleščena oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Cesta med Mariborom in Dravogradom je za ves promet zaprta. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Selnica ob Dravi–Ruše–Limbuš–Maribor.



Na kraju so bili reševalci, še vedno pa so tam gasilci in policisti, ki bodo opravili ogled, poroča mariborska policijska uprava.