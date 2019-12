Srbski don juan zapeljeval Slovenke, nato pa jim zagrenil življenje

Konec novembra so ljubljanski policisti v skladu z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 35-letnemu državljanu Srbije, ki je utemeljeno osumljen storitve skupno 37 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, ponarejanja listin, overitev lažne vsebine in goljufij. Dejanja je izvrševal na način, da zlorabil identiteto najmanj dveh oškodovancev in v njihovem imenu, v njihovo škodo izvrševal kazniva dejanja. Policija je ugotovila, da je v enem primeru zlorabil podatke oškodovanca in si tako na upravni enoti pridobil osebne dokumente na njegovo ime. Na podlagi teh dokumentov je nadalje overjal lažne vsebine pri notarju večinoma za najem kreditov in si tako pridobil protipravno premoženjsko korist. Prav tako je pri različnih oškodovancih najemal ali kupoval vozila, različne artikle, najemal stanovanja in sklenil več pogodb za telekomunikacijske in druge storitve. Pri tem pa ni plačal kupnine ali najemnine oziroma ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti. Zanj so najemale kredite 35-letnik je v nekaj primerih stopil v stik z mlajšimi ženskami v gostinskih lokalih, po nekem času je zlorabil njihovo zaupanje in izvajal opisanim podobna kazniva dejanja. Večinoma so oškodovanke zanj najemale kredite ali sklepale različne pogodbe za storitve, po tem pa ni izpolnjeval obljub o vračilu denarja. 28. novembra je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, odrejen pa mu je bil pripor.



Moški je od leta 2015 na območju Republike Slovenije izvrševal kazniva dejanja, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da je oškodovancev še več. »Če obstajajo oškodovanci, ki dejanja še niso prijavili policiji, jih naprošamo, da se zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, Ljubljana, ali pa pokličejo št. 113 ali 01 475 0600,« pozivajo policisti.