Sin v grobu, država molči

KOPER – Vsak dan, že tri leta in osem mesecev, 46-letna Lilijana in 47-letni Mirko Matešić prihajata na sinov grob. Smrt njunega 18-letnega sina Marka je bila zanju hud udarec, novega jima je zadala država. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrl njun sin, obtoženega ne preganjajo uradni organi, ampak so pregon prevzeli starši. Koprski policisti so 50-letnega Tržačana Michela Puissa sicer kazensko ovadili okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. Tožilstvo je zahtevalo preiskavo, a nato odstopilo od pregona. Zdaj že pokojni izvedenec, ki ga je imenovalo sodišče, je namreč ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.