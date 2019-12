Kaj se dogaja: prejemajo novoletne voščilnice z belim prahom

Policisti na Ptuju še vedno prejemajo obvestila o prejemu novoletnih voščilnic, ki jim je dodan paketek z neznanim belim prahom. Danes so obravnavali že osem takih primerov, v vseh so preliminarni testi pokazali, da ne gre za nevarno snov. Sedem oseb je še v karanteni, policisti vse primere obravnavajo kot sum kaznivega dejanja. Analiza prvega današnjega primera je razkrila, da je bil beli prah le nenevaren sladkor. Gre za sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja Kot so pojasnili pri Policijski upravi Maribor, vse primere obravnavajo kot sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Poudarjajo sicer, da razloga za preplah ni, glede na to, da hitri testi kažejo, da ne gre za nevarno snov. Kljub temu pa morajo upoštevati ter izvesti vse predpisane in potrebne ukrepe za zaščito ljudi. Kaj storiti? Zato tiste, ki bi morda še prejeli tako ali podobno pošiljko, opozarjajo, naj se je ne dotikajo in naj o tem obvestijo policijo. Takih pošiljk naj ljudje tudi ne prenašajo nikamor, saj je v nasprotnem primeru treba preventivno omejiti gibanje na bistveno širšem območju in odrediti karanteno za bistveno večje število ljudi.



Ljudje naj v primeru prejema take pošiljke ostanejo mirni in naj počakajo na policiste in gasilce, ki bodo poskrbeli za varno odstranitev neznane snovi, so še zapisali.



Navedli so še, da je šest oseb od sedmih, ki so trenutno v karanteni, v šestih različnih stanovanjih na Dravski ulici na Ptuju. Prijavo o belem prahu v ovojnicah pa obravnavajo tudi v vasi Dobrina na območju postaje Podlehnik. Na kraj so napoteni tudi bombni tehniki specialne enote policije. Prvo obvestilo o belem prahu v poštni pošiljki, ki so jo prejeli v enem od podjetij na Ptuju, so policisti prejeli zjutraj. Kmalu se je število prijav začelo množiti.