FOTO: V hudi nesreči avto pristal na strehi

Eno izmed vozil je končalo na strehi. FOTO: O. B.

MURSKA SOBOTA – V križišču na Soboški ulici v Bakovcih pri Murski Soboti se je danes okoli 11.34 pripetila hujša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Pri trčenju se je eden od avtomobilov obrnil na streho in podrl bližnjo ograjo.Voznik prevrnjenega vozila je pripeljal iz smeri Dokležovja, voznik avtomobila znamke Peugeot pa iz smeri Murske Sobote. Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, sta bili v nesreči dve osebi poškodovani. Na kraju so, poleg reševalcev in policistov, posredovali tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so odklopili akumulatorja in zavarovali kraj nesreče ter počistili iztekle motorne tekočine. Po neuradnih informacijah na kraju dogodka, naj bi bila med udeleženci nesreče tudi dva otroka.Kot so neuradno povedali očividci nesreče, se je trčenje dveh avtomobilov zgodilo zaradi neupoštevanja pravila prednosti. Pozneje so s Policijske uprave Murska Sobota potrdili, da je lahke telesne poškodbe utrpela tudi sopotnica v vozilu povzročitelja, v nesreči pa je nastala materialna škoda v znesku 7000 evrov.