FOTO: Policijska akcija: Osla prijeli, hodil je po Belvederju

Osel na cesti FOTO: Pu Koper

IZOLA – Minuli petek popoldan je koprske policiste poklical občan z nenavadno informacijo. Povedal je, da na Belvederju po cesti hodi osel.Žival je seveda ogrožala tako svoje življenje kot tudi varnost vseh udeležencev v prometu.Policisti so žival hitro našli. Osla so prijeli in ga pospremili do strunjanskega drevoreda. Po preverjanju so žival predali skrbniku, ki bo poskrbel, da se vrne lastniku.Policisti bodo zbrali vsa obvestila o dogajanju in v primeru ugotovljene kršitve tudi ustrezno ukrepali.