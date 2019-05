FOTO: Našli 300 kilogramov heroina, droga tudi v čokolinu

Velika akcija slovenskih policistov. FOTO: PU Koper

Iz Irana v Koper

Šest hišnih preiskav

KOPER – Na današnji novinarski konferenci sta, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper, in, namestnik direktorice Finančne uprave (FU) Koper, predstavila najdbo in zaseg večje količine prepovedane droge v koprskem pristanišču ter kriminalistične aktivnosti, ki so temu zasegu sledile, vse do prijetja osumljencev.Uslužbenci Fursa so aprila 2018 v zabojniku koprskega pristanišča odkrili nekaj več kot 300 kilogramov heroina. Zabojnik, ki je 25. 4. 2018 z ladjo prispel v Luko Koper oziroma bil vnesen v prosto cono, je prispel iz Irana preko Turčije v Koper. Po odkritju so bili obveščeni predstavniki kriminalistične policije Koper, ki so pozneje vodili nadaljnje aktivnosti.V torek je več kot 100 kriminalistov in policistov PU Koper v zgodnjih jutranjih urah v sodelovanju s policisti z različnih območij Slovenije pričelo zaključne operativne aktivnosti po več kot leto dni potekajoči kriminalistični preiskavi zoper organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapstvom in preprodajo večje količine prepovedanih drog.V okviru zaključnih aktivnosti so se na širšem območju Slovenije izvajala prijetja osumljencev in hišne preiskave. Aktivnosti so potekale na območju Ljubljane, Kranja in Kopra. Koprski kriminalisti so kriminalistično preiskavo pričeli v aprilu 2018, ko so bili od FU Koper obveščeni, da so pri pregledu vsebine enega od ladijskih zabojnikov v pristanišču Koper odkrili več vreč, v katerih je bila prašnata snov, ki je v preliminarnem testu za prepovedane droge reagirala na heroin.Celotni postopek so nato na podlagi obvestila FU iz Kopra prevzeli kriminalisti sektorja kriminalistične policije. Koprski kriminalisti so ugotovili, da je v ladijskem zabojniku 20 palet lepila za ploščice, iz katerih je bilo izločenih 25 PVC-vreč, ki so od drugih odstopale po teži. V zaseženih vrečah je bilo skupno približno 302 kilogramov izredno kvalitetnega heroina.S pregledom dokumentacije spornega zabojnika, z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi policije so bili identificirani osumljeni, zoper katere so bile od okrožnega državnega tožilstva pridobljene ustrezne odredbe (dovoljenja) za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov.Na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je organizirana kriminalna združba organizirala prevoz ladijskega zabojnika, ki je iz Irana preko Turčije v Luko Koper prispel z ladjo aprila 2018. Po opravljenih carinskih postopkih v luki je bil zabojnik s preostalimi vrečami lepila za ploščice dostavljen v skladišče podjetja na območju Ljubljane, katerega lastnik je eden od osumljenih, in sicer 41-letni državljan Slovenije in Sirije z urejenim stalnim bivanjem na območju Ljubljane.Z nadaljnjo kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da so v združbi, ki je organizirala tihotapstvo heroina na ozemlje Slovenije, sodelovali dva 31-letnika in 37-letnik z območja Ljubljane. Ti so se po tem, ko je preostala pošiljka lepila prispela v prostore družbe na območju Ljubljane, katere lastnik je osumljeni 41-letnik, sestali v prostorih skladišča te družbe, da bi iz pošiljke tovora izločili in prevzeli 25 vreč s heroinom.Po usmeritvah okrožnega državnega tožilstva iz Kopra so koprski kriminalisti s pomočjo kolegov iz drugih policijskih uprav 22. 5. 2019 začeli zaključne aktivnosti zoper organizirano kriminalno združbo, pri čemer je bilo izvedeno skupno šest hišnih preiskav na območjih PU Ljubljana in PU Kranj. Med hišnimi preiskavami je bilo najdeno in zaseženo večje število predmetov storitve kaznivih dejanj, med temi tudi pištola znamke Pietro Beretta in stiskalnica za izdelovanje paketov prepovedanih drog z namenom nadaljnje distribucije. Poleg tega so bile na hišnih preiskavah zasežene prepovedane droge, in sicer:- ok. 0,5 kg prepovedane droge hašiš,- ok. 1,2 kg prepovedane droge heroin,- ok. 1 kg prepovedane droge konoplja,- ok. 1 kg prepovedane droge kokain,- ok. 300 ampul in tablet prepovedanih snovi v športu.Skupno torej nekaj manj kot štirje kilogrami prepovedanih drog, na ilegalnem tržišču vrednih okoli 70.000 evrov. Poleg prepovedanih drog je bilo na hišnih preiskavah zaseženo še skupno ok. dva kilograma še neidentificirane snovi, za katero se sumi, da je bila namenjena za večanje volumna oz. mase prepovedane droge.Ugotovljeno je bilo, da bi lahko s prodajo 302 kg heroina pridobili protipravno premoženjsko korist od 30 do 50 milijonov evrov. Analize so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala ok. 57 % heroina (povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša 12 % kar pomeni, da bi iz 1 kg tega heroina z redčenjem oz. povečanjem volumna s primesmi pridobili tudi do 5 kilogramov heroina). Trenutna cena za kilogram heroina je približno 15.000 do 20.000 evrov, gram pa stane 35 evrov. Na podlagi zbranih dokazov je utemeljeno sumiti, da je identificirana združba skrbela tako za distribucijo in preprodajo prepovedanih drog na ozemlju Slovenije kot tudi za dobavo drog v preostale države EU.Koprski kriminalisti so na pristojno državno tožilstvo zoper štiri osumljence preiskovane kriminalne združbe podali kazensko ovadbo, v kateri se jim očita storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od 3 do 15 let.Kriminalistična preiskava še ni zaključena, saj se bo nadaljevala z analizami zaseženih predmetov in nadaljnjim zbiranjem dokazov, predvsem zaradi ugotavljanja drugih sostorilcev in končne destinacije zaseženih prepovedanih drog. Glede na veliko količino zaseženega heroina je jasno, da prepovedana droga ni bila namenjena izključno slovenskemu trgu.