ZAVRČ – Danes ob 8.43 je bila policija obveščena, da se je na cesti Dolane–Zavrč, približno tri kilometre naprej od grada Borl, zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami, v kateri sta udeleženi osebno in tovorno vozilo.



Na kraj so takoj napotili reševalce, gasilce in policiste. Zdravnica na kraju je ugotovila, da je ena oseba umrla.



Cesta je zaprta za ves promet v obe smeri. Obvoz urejajo na relaciji Borl–Hrastovec–Zavrč.