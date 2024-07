Ciprski jadralni padalec v Bovcu prenizko priletel na pristajalno površino

Ob 13.17 so bili policisti obveščeni, da se je pri pristanku na letališču Bovec poškodoval 41-letni jadralni padalec, državljan Cipra. Z zbiranjem obvestil so policisti PP Bovec ugotovili, da je ciprski jadralni padalec v lastni režiji skočil iz letala. Pred pristankom je omenjeni jadralni padalec prenizko priletel na pristajalno površino in posledično z desnim bokom zadel ob tla in ga prevalilo. Pri tem je z glavo večkrat udaril ob tla in utrpel lažjo poškodbo glave.

Na kraju je bil tudi zdravnik iz splošne ambulante iz Bovca, ki je lažje poškodovanemu jadralnemu padalcu nudil ustrezno zdravniško pomoč. Po nudeni pomoči so tujega jadralnega padalca s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.