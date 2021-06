Cesta ji je po vnuku vzela še sina

»Zakaj v Sloveniji vedno sodijo žrtvam? Tukaj sodite mojemu sinu. To ni ničemur podobno! Kaže, da bo nagrado na koncu dobil tisti, ki ga je umoril,« se je na koprskem okrožnem sodišču ogorčeno odzvala Blanka Pajtler, mama 36-letnega Borisa Pajtlerja Frola, ki je 18. maja 2018 umrl v hudi prometni nesreči blizu razcepa za Smrje na glavni cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico. Na tem ovinku se je zgodila tragedija. Foto: Dejan JavornikZa nesrečo ni bil kriv on, ampak naj bi bil 45-letni hrvaški državljan Dragan Biljan. Vsaj tako je prepričano koprsko tožilstvo, ki je zoper slednjega v...