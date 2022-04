»Ni mi toliko za škodo, ki so mi jo povzročili s požigom, čeprav se ta šteje v več tisoč evrih, ampak smilijo se mi uboge živali, ki so tako mučeniško umrle. 29 čebeljih družin je zgorelo, to je kakšnih 1,7 milijona čebel,« je dejal znani in priznani belokranjski čebelar Jože Sever iz Semiča, ki mu je nekdo v noči na nedeljo zažgal tovornjak s čebelami. Zagotovo je šlo za požig, saj v tovornjaku ni bilo ne elektrike ne akumulatorja ali goriva, na istem mestu pa je bil parkiran že kakšno desetletje in pol. Kot kaže, je zagorelo v kabini, od tam pa so se zublji razširili v notranjos...