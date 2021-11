Čelno trčenje: ena oseba huje poškodovana

Danes ob 9.28 so bili policcisti obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami blizu naselja Deskle (Občina Kanal ob Soči), na glavni cesti med Kanalom in naseljem Deskle. »Po sedaj zbranih podatkih je 39-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz Kanala proti naselju Deskle. Med vožnjo na omenjeni relaciji je na ravnem delu vozišča z vozilom zapeljala v levo in čelno trčila v osebno vozilo, s katerim se je iz nasprotne smeri pripeljal 61-letni voznik. V čelnem trčenju sta bila oba udeleženca telesno poškodovana (povzročiteljica je utrpela predvidoma hude telesne poškodbe) in so ju kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici,« pišejo v poročilu Policijske uprave Nova Gorica.

Pomoč reševalcem in policistom na kraju so nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.

Prometni policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva prometne nezgode zoper povzročiteljico nezgode podali ustrezen ukrep.