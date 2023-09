Brutalni morilec Gregor, ki je ubil mamo, čaka še eno sojenje

Gregor Ducman, trenutno še nepravnomočno obsojen na enotno kazen 30 let zapora zaradi krvavega zločina, je spet sedel na zatožno klop. Spomnimo, da je Ducman marca 2021 na grozovit in zahrbten način z večjim kuhinjskim nožem v družinski hiši v Zalogu pri Šempetru umoril svojo mamo, ki ji je zadal kar 17 vbodnih ran in ureznin, poskušal pa je umoriti tudi očeta. A slednjemu je iz hiše groze uspelo pobegniti do sosedov, ti pa so takoj, ko so ga videli vsega okrvavljenega, poklicali na pomoč policijo in reševalce. Odpeljali so ga v celjsko bolnišnico, kjer je prestal zahtevno operacijo in, na srečo, sinov napad preživel.

Sodišče se bo ukvarjalo tudi z vprašanjem prištevnosti obtoženega.

Ni priznal

Ducman je v domači hiši po daljši odsotnosti prespal ravno tisto usodno noč, ko je storil masaker, sicer pa je živel na ulici oziroma na različnih lokacijah med brezdomci in odvisniki od prepovedanih drog in alkohola. Z drogami je bil zasvojen že od najstniških let, pozneje je užival tudi prevelike količine alkohola, kar je vse vplivalo na njegovo psiho. Zato ne preseneča, da se nova obtožnica zoper njega nanaša na prepovedane droge, natančneje, drugim osebam naj bi omogočal uživanje prepovedanih substanc. Gre pa za dve kaznivi dejanji. Podrobnosti iz obtožnice niso znane, saj je na predobravnavnem naroku tožilka ni prebrala, je pa Ducman sodnici Ingrid Lešnik na vprašanje, ali priznava krivdo, odločno zatrdil, da je ne.

Marca 2021 je dvignil roko nad nemočno mamo in očeta. FOTO: Mojca Marot

Ducmanov zagovornik po uradni dolžnosti Primož Koščak je nato sodišču predlagal, naj angažira sodne izvedence iz zdravniških vrst, ki bodo lahko podali ustrezno mnenje glede prištevnosti obdolženega v času storitve kaznivih dejanj. Sploh glede na izpovedbe nekaterih prič, ki so navedene v obtožnici in naj bi pričale o nenavadnem duševnem stanju obtoženega na začetku leta 2021 do sredine marca istega leta. Prav tako bo sodišče moralo za ta čas preveriti, kakšna je bila njegova prištevnost, svoje pa bi morala povedati tudi farmakološka institucija, ki se ukvarja z učinki prepovedanih drog. Kdaj se bo sojenje začelo, ni znano.