Brezdomec zabodel drugega

»Vam povem, da so tu non stop težave, odkar je celjska občina pred tremi leti uredila javne sanitarije v jugozahodnem vogalu pritličja Celjskega doma, kjer je bila nekoč cvetličarna. Med vikendi se tu pogosto zadržujejo brezdomci in odvisniki od prepovedanih drog, zato si marsikdo v sanitarije ne upa vstopiti. Med tednom je bolj mir. Ne nazadnje je občina sanitarije uredila v dobri veri, da bodo na voljo tako prebivalcem mesta kot obiskovalcem, saj je to obveza in potreba številnih mest,« nam pod vtisom dogodkov razlaga domačin, ki že desetletja živi v Razlagovi ulici, nasproti elitnega hotela Evropa, kjer se je v nedeljo zvečer zgodil poskus uboja.

»Noro je bilo, policisti so takoj po obvestilu, da je prišlo do kaznivega dejanja, zavarovali kraj dogodka in dolgo opravljali ogled, gasilci so promet v ulici sprostili šele okoli 23. ure zvečer, ko so sprali vse krvave madeže,« nam še pove in nam pokaže, da je nekaj krvavih sledi vendarle še ostalo pred vhodom v sanitarije. Skupaj z domačinom si ogledamo tudi notranjost sanitarij, ki naj bi bile že večkrat tarča vandalov, ki so se znesli nad opremo in stenami v njih. »Nekaj sledi je tudi še tu, poglejte,« nam še pokaže.

Kri je tekla v bližini hotela.

Sam se je javil

Celjska občina naj bi v ureditev prostorov pred tremi leti vložila kar 90 tisoč evrov, a žal se kljub dobrim nameram še vedno najdejo posamezniki, ki dela širše skupnosti ne znajo ceniti,« nam še povedo domačini. Da so obravnavali kaznivo dejanje, najverjetneje poskus uboja, so včeraj sporočili tudi na Policijski upravi Celje. Pojasnili so še, da se je ta zgodil v nedeljo okoli 18. ure, ko sta se sprla 44- in 42-letni moški. Pri čemer naj bi starejši zabodel dve leti mlajšega z ostrim predmetom in ga hudo poškodoval. Neuradno naj bi ga z nožem zabodel v trebuh, poškodovani pa se v celjski bolnišnici še vedno bori za življenje.

Neuradno naj bi ga z nožem zabodel v trebuh, ranjeni pa se bori za življenje.

Storilec je s kraja dejanja pobegnil, a se je v večernih urah sam javil na Policijsko postajo Celje, kjer so mu odvzeli prostost in ga pridržali. »Zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka in vpletenosti morebitnih drugih oseb še poteka,« je še sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje. Izvedeli smo, da naj bi šlo za fizični obračun med dvema brezdomcema. Zabodeni naj bi sicer bival na območju Žalca, osumljeni pa na območju Celja.