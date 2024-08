Bratu poslal sporočilo, ki je povzročilo občutek ogroženosti

S PU Maribor sporočajo, da so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v enem izmed stanovanjskih blokov na njihovem območju.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 27-letni moški svojemu bratu poslal sporočilo, ki je pri prijavitelju povzročilo občutek ogroženosti. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve 1. odstavka 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 252 klicev, med temi 94 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. Obravnavali so tudi 11 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 v zasebnem prostoru.