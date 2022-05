Kranjski policisti so skupaj z radovljiškimi gorskimi reševalci, jamarsko reševalno službo, s potapljaško reševalno službo, vodniki reševalnih psov in gasilci pregledali širše območje Homa, soteske Vintgar, obrobja med naselji Podhom, Zasip in Gorje ter tolmune in jame na Borštu. Območje iskanja je bilo razdeljeno na več sektorjev, organiziran pa je bil štab, ki ga je vodila blejska civilna zaščita. Kljub obsežnemu iskanju in trudu 80 udeležencev pred trinajstimi meseci pogrešanega Boštjana Lavtarja niso našli. Boštjan Lavtar (v sredini) je izginil pred dobrim letom. Foto: Dejan Javornik Izb...