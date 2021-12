»Dovolj imam izživljanja nad mano po slovenskih zaporih! Niti z mrtvo svinjo se ne sme delati tako, kot pazniki delajo z mano. Čisto so me razčlovečili,« je bil na trebanjskem sodišču očitajoč 44-letni Niko Stariha iz Črnomlja. Kazen prestaja na Dobu. Na sodnijo je prišel iz našega največjega zapora, z Doba, pred roko pravice pa je moral znova stopiti prav zaradi dogajanja za zapahi. Pred slabim letom so ga zaporniki razjezili, znesel pa se je nad televizorjem in kuhalno ploščo. Oboje je razbil, škode je bilo za 250 evrov. Poravnal samo del škode Na prvem predobravnavnem naroku ...