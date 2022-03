Bombardirali gledališče, v katerem je bilo več kot tisoč ljudi

V gledališču v ukrajinskem mestu Mariupol, ki so ga v sredo bombardirale ruske sile, je bilo več kot tisoč ljudi, ki so si tam poiskali zatočišče, so sporočile mestne oblasti. Število žrtev še ni znano, Rusija pa odgovornost za napad zavrača.

»Napadalci so uničili gledališče Drama. Kraj, kjer si je zatočišče poiskalo več kot tisoč ljudi. Tega ne bomo nikoli oprostili,« je v zapisu na telegramu sporočil mestni svet v Mariupolu. Župan mesta Vadim Bojčenko je napad označil za grozljivo tragedijo in ga primerjal z genocidom.

Bojčenko: To je genocid

»Edina beseda, s katero lahko opišemo, kar se je danes zgodilo, je genocid, genocid nad našim narodom, našimi ukrajinskimi ljudmi. A prepričan sem, da bo prišel dan, ko bo naše čudovito mesto Mariupol znova vstalo iz ruševin,« je dejal v video sporočilu.

Mestni predstavniki so tudi objavili fotografije, ki prikazujejo belo pročelje trinadstropnega poslopja gledališča pred napadom in ruševine, iz katerih se dviga dim. Nekaj dni pred napadom je bil s satelitskih posnetkov, ki jih je delilo zasebno podjetje Maxar, razviden napis deti, kar pomeni rusko otroci, na tleh na obeh straneh stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maruipol že več dni obstreljujejo

Mariupol je za Moskvo ključna strateška tarča, saj bi lahko povezal njene sile na Krimu in regijo Donbas na vzhodu, s čimer bi Ukrajince odrezali od Azovskega morja.

Ruske sile mesto, ki je imelo nekdaj okrog pol milijona prebivalcev, že več dni intenzivno obstreljujejo. Oskrba z elektriko, s hrano in z vodo je prekinjena, humanitarne razmere pa izjemno slabe.

Ukrajinske oblasti so napad na gledališče označile za vojni zločin, češ da je šlo za namerno bombardiranje. Rusija pa za napad krivi ukrajinski nacionalistični bataljon Azov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.