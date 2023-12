Bolgara v Kopru ni pomirila niti policija, so ga pa prisilna sredstva

V enega od koprskih gostinskih lokalov je v četrtek prišel vidno vinjen 26 letni-državljan Bolgarije, ki je nadlegovati goste in zaposlene, ki mu niso želeli postreči alkoholnih pijač, pišejo v poročilu PU Koper. Ob prihodu policistov na kraj je med postopkom ponovno začel kričati in zmerjati goste lokala, ukazov policistov, naj s kršitvijo preneha in se umiri, pa ni upošteval. Odrejeno mu je bilo pridržanje (po 109/2 ZP-1), policisti so uporabili tudi prisilna sredstva.

Kršitelju so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog (po 7/1, 7/2 in 22/1 ZJRM).