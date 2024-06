Blizu Nove Gorice ustavili Romuna, ki je prevažal deset državljanov Sirije

Včeraj, 25. junija popoldne, so policisti v Rožni Dolini pri Novi Gorici v neposredni bližini državne meje med Slovenijo in Italijo ustavili in kontrolirali osebni avtomobil romunskih registrskih oznak, ki ga je vozil 22-letni državljan Romunije.

Slednji je v omenjenem vozilu prevažal 10 tujcev, vsi so bili državljani Sirije (med njimi so bile tudi mlajše osebe – otroci). Policisti PPIU Nova Gorica so v nadaljevanju postopka ugotovili, da so vsi pred kratkim nezakonito vstopili v Slovenijo in so v postopkih za pridobitev mednarodne zaščite (azil). Po končanem postopku so bili odpeljani v azilni dom.

Odvzeli prostost

Vozniku je bila skladno z določili Zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Pridržali so ga v policijskih prostorih.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica bodo osumljenca po zaključku postopka s kazensko ovadbo zaradi navedenega kaznivega dejanja privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.