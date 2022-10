Bivši župan naj plača

Na okrajnem sodišču v Ljutomeru so potrdili, da je tamkajšnja sodnica za prekrške pritrdila lendavskim policistom glede njihovih ugotovitev o prometni nesreči 53-letni Janeza Magyara.

Poslanec SDS v državnem zboru in kandidat za župana občine Lendava na bližnjih volitvah se je namreč pritožil na njihovo odločbo o prekršku, ki ga je storil. Kot smo poročali, je bil Magyar, ki je bil do junijskih parlamentarnih volitev lendavski župan, 22. avgusta lani v Glavni ulici v Lendavi vpleten v prometno nesrečo z materialno škodo. Takrat so mu policisti izrekli globo, a je ni hotel plačati. Sodnica za prekrške mu je nedavno izrekla globo, ki je zdaj postala pravnomočna.

Po nesreči je odpeljal. FOTO: Jože Pojbič

Magyar nam je takrat potrdil, da je bil tisto avgustovsko nedeljo vpleten v nesrečo. Okoli devetih zjutraj je sedel za volanom službenega vozila in se z njim peljal po Glavni ulici proti Gornji Radgoni, namenjen je bil na sejem Agra.

»Med vožnjo sem zaznal oplazenje z drugim vozilom, vendar zaradi preprečitve naleta drugih vozil za mano nisem nenadoma ustavil. Takoj pri objektu stare DOŠ Lendava sem vozilo obrnil in odpeljal nazaj na kraj dogodka. Nobenega vozila ali voznika na mestu dogodka ni bilo, zato sem menil, da je voznik odpeljal naprej. Tudi sam sem, ker poškodb na vozilu ni bilo, odpeljal naprej po avtocesti v smeri Gornje Radgone. Pri tem sem srečal nasproti vozeče vozilo policije, ki pa me ni ustavilo,« nam je takrat dejal Magyar, ki je dodal, da se je na službenem vozilu odlomilo levo vzvratno ogledalo, menda zaradi kombinacije sunka vetra in velike hitrosti na pomurski avtocesti, ki sicer ni bila prekoračena.

A nesrečo je očitno nekdo videl drugače, poklical 113 ter policiji izdal registrsko številko njegovega službenega avtomobila. Postopek zoper voznika iskanega avtomobila so prevzeli policisti PU Murska Sobota; ti so Magyarja zaradi udeležbe v prometni nesreči obravnavali šele naslednji dan. »Policistu sem za zapisnik izjavil, da sem ob oplazenju z drugim vozilom odpeljal naprej izključno zaradi preprečitve naleta drugih vozil in preprečitve nesreče z vozniki, ki so vozili za mano, kar dokazujem tudi s takojšnjo vrnitvijo na kraj dogodka,« nam je po dogodku dejal Magyar, a policisti so mu kljub temu izdali plačilni nalog. Po pritožbi mu je sodišče nekoliko znižalo denarno kazen.

250 evrov globe bo moral poravnati.

Sodišče je v tem postopku zaslišalo Magyara, soudeleženca nesreče in policista. Namesto globe v višini 620 evrov so mu, ker so ugotovili »obstoj takšnih olajševalnih okoliščin za storilca, ki opravičujejo uporabo omilitvene določbe,« izrekli globo v višini 250 evrov. V ostalem je sodišče zahtevo za sodno varstvo storilca zavrnilo kot neutemeljeno.