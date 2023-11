Pet mesecev je že minilo, odkar je Ranis Smajlović nazadnje obiskal ljubljansko okrožno sodnico Klavdijo Bercieri. Takrat je »zaradi pristranskosti in zavlačevanja postopka« zahteval njeno izločitev. In ker z njo ni bil uspešen, je včeraj vnovič stopil pred njo. V ponovljenem sojenju mora dokazati, da očitki tožilstva, da je zagrešil kaznivo dejanje nezakonitega odvzema dveh mladoletnih otrok, ne držijo. 19 mesecev (pogojnega) zapora so mu izrekli. Spomnimo. Smajlović je svoji nekdanji partnerici Dijani Hisenaj z namenom, da ju zaščiti, kot ves čas poudarja, otroka 5. decembra 2020 iz Švice ...