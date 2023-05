Pred šestimi leti je dubrovniško-neretvanska policijska uprava prijela takrat 35-letnega slovenskega državljana Daniela Utješanovića: v stanovanju, v katerem je živel, so namreč odkrili 25 gramov kokaina in digitalno tehtnico. Vest je hitro dosegla tudi naše kraje, ne nazadnje je bil Utješanović, filmski producent, nekoč v zvezi s slovensko lepotico Iris Mulej. Naznanjal je revolucijo v filmski industriji. No, ob aretaciji je bil dubrovniški zet, znan pa je bil tudi kot ustanovitelj propadlega Bled Film Festivala. V Dubrovniku je takrat snemal napovednik za film, ki je bil v povojih, projekt...