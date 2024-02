Bi smrt lahko preprečili?

Ker se strankam nikakor ne uspe dogovoriti za poravnavo, višji sodnici okrožnega sodišča v Murski Soboti Marjetici Logar Škerget ni ostalo drugega, kot da z zaslišanjem prič nadaljuje pravdanje med Suzano Gregorec, mamo tragično umrle študentke Tadeje Gregorec, ki jo zastopa soboški odvetnik Jure Horvat, in na drugi strani Klubom Prekmurskih študentov (KPŠ), ki ga zastopa odvetnik Daniel Katalinič, ter Zavodom Štuk Maribor, ki ga po novem zastopa ptujska odvetnica Mojca Meglič Neudauer.

Sodnica je zaslišala najpomembnejša akterja dogodka decembra 2019, in sicer tekmovanja v tem, kdo hitreje poje gibanico, zaradi katerega naj bi tri leta kasneje, novembra 2022, umrla 23-letnica: Alena Lončarja, predsednika KPŠ, ki je bil v času tragedije, ko še ni bil predsednik, odgovoren za organizacijo prireditve, ter Miroslava Sarkičeviča, direktorja Zavoda Štuk.

Tadeja je bila pridna študentka. FOTO: Osebni arhiv

Lončar je sodišču podrobno predstavil, kako so potekale priprave na priljubljeno študentsko prireditev, 23. Prekmurska gibanica, decembra 2019, kjer se je v Štuku zbralo okoli 700 gostov, večinoma študentov. Med zabavo, kjer ni manjkalo odlične prekmurske sladice, so torej organizirali omenjeno nagradno igro.

Predvidena nagrada je bila silvestrovanje v Bratislavi. Izmed veliko prijavljenih so naključno izbrali Tadejo in še dva fanta, vsi trije so se, tako Lončar, zdeli brez psihofizičnih ovir.

»Fanta sta gibanico jedla počasi, Tadeja, ki sem jo površno poznal, je kar hitro v usta stlačila vse tri koščke gibanice. Sprva niti nismo opazili, da je kaj narobe,« je dejal Lončar, ki je kot diplomirani zdravstvenik nemudoma začel oživljanje. čeprav ni bil prepričan, ali diha, saj je bilo v okolici preglasno.

»Sprva sem mislil, da prežvekuje zaužito gibanico, a sem hitro ugotovil, da je naenkrat kolabirala. Z varnostnikom sva jo odnesla za oder, kjer sem ji poskušal pomagati z masažo srca. V tem času so prišli reševalci z zdravnico in so jo oni prevzeli v oskrbo. Nekaj časa so jo oživljali, nato pa odpeljali v UKC Maribor,« je bilo med drugim slišati na sodišču.

3 leta po dogodku je umrla.

Zagotovljena zdravstvena oskrba

Sarkičevič je skoraj v celoti potrdil Lončarjevo pričanje, in čeprav ni bil prisoten na prireditvi, je sodišču ponudil nekatera pojasnila. Nobena tožena stranka ne prevzema odgovornosti za nezgodo. Trdita namreč, da v tem primeru ni šlo za nevarno dejavnost, ob tem pa zatrjujeta, da so na priljubljeni študentski zabavi imeli zagotovljeno zdravstveno oskrbo, čeprav naj to ne bi bilo potrebno, saj je prireditev potekala v javnem gostinskem lokalu. Stališče toženih strank je, da je šlo za neljub dogodek, za katerega ni nihče odgovoren. Kljub temu je KPŠ, kjer so dogodek takoj močno obžalovali, sprva podal ponudbo za poravnavo, a ta ni bila uspešna.

Mati pokojnice Suzana je prepričana o odgovornosti organizatorjev prireditve. FOTO: Arhiv S. N.

Zato, kot je dejala sodnica Marjetica Škerger Logar, bo treba ugotoviti, kdo je bil organizator prireditve in ali sploh obstaja temelj odgovornosti organizatorja 23. Prekmurske gibanice. Sodnica je tokrat ugodila tudi predlogu tožnice in druge tožene stranke, da se pridobi mnenje izvedenca medicinske stroke, ki naj bi potrdil, ali je bila nesrečnemu dekletu zagotovljena ustrezna medicinska pomoč.

Na vprašanje mame Suzane, kako je očistil Tadejina usta od gibanice, je Lončar sicer dejal, da z roko in da ni uporabljal nobenega predmeta. Pravdanje je zaradi izdelave mnenja preloženo na nedoločen čas.

Tadeja je bila pridna študentka 3. letnika Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kamor se je vpisala po končani OŠ Puconci in Gimnaziji Murska Sobota. Približno tri mesece so se za njeno življenje borili v UKC Maribor, najbližjim pa nazadnje morali povedati trpko resnico, da ni možnosti za ozdravitev. Tadejo so tedaj vzeli domov.

»Mož je pustil službo in postal njen asistent, ob njej je bil praktično 24 ur na dan. Vsi smo se ji posvečali, a smo se žal morali sprijazniti s kruto usodo,« nam je pred časom povedala užaloščena mati. Družina pokojne je že septembra 2022, okoli dva meseca pred smrtjo, v njenem imenu na sodišče vložila odškodninski zahtevek v višini 50.000 evrov.