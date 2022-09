»V soboto okoli desete ure zvečer so policisti na številko 113 prejeli več klicev, da je prišlo na glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto, pri Brezju, do streljanja. Operativno-komunikacijski center je na kraj dogodka napotil več policijskih patrulj, pozneje so se v aktivnosti vključili tudi kriminalisti in policisti s službenimi psi,« se je glasilo prvo nedeljsko poročilo Policijske uprave Novo mesto. Da je nekaj nujnega, je bilo jasno že zaradi časa pošiljanja – malo čez četrto zjutraj. Za novomeškimi policisti je bila nemirna noč na nedeljo, ko so bili klicani v romsko na...