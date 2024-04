Babico videl kot prikazen. Neprištevni Darko jo je zato zabodel

»Le kaj se je zgodilo temu fantu?« Tako so se že po 2. novembru lani, ko so izvedeli, da naj bi njihov 40-letni sosed Darko Leskovar z nožem huje ranil svojo 88-letno babico Jožefo N. oziroma Pepco, spraševali njegovi sosedje z Rakove jelše v Ljubljani. Odgovor na to vprašanje so lahko dobili včeraj, ko je Leskovar le stopil pred senat pod vodstvom ljubljanske okrožne sodnice Irene Škulj Gradišar.

Pripeljali so ga s forenzičnega oddelka mariborske psihiatrije, saj je sodni izvedenec psihiater ocenil, da je bil Leskovar, ki je sicer invalidsko upokojen, v kritičnih trenutkih zaradi paranoidne shizofrenije in odvisnosti od kokaina ter alkohola neprišteven. Tožilstvu zato ni preostalo drugega, kot da sodišču predlaga, naj mu zaradi poskusa uboja namesto kazni zapora izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstveni ustanovi.

Tako so tistega večera policisti obkolili hišo in bližnjo ulico. FOTO: Aleksander Brudar

Na postelji ležečo nepokretno babico naj bi tistega novembrskega dne, bilo je okoli 18.40, v vrat zabodel z nožem z 20-centimetrskim rezilom. Nato pa naj bi jo še udaril. K sreči je ropot v spodnjem delu hiše zaslišala njegova mama, takoj pritekla do nesrečne ženske in začela kričati. Leskovar je napad prekinil in pobegnil. Jožefa N. je na vratu utrpela rano, ki sega vse do globokih mišic, dve rani na očesih in zlom lobanjske baze. Da je vse skupaj preživela, gre zahvala le izredno hitri zdravniški pomoči.

Nož odvrgel v Gradaščico

V kratkem zagovoru je Ljubljančan priznal, da je v preteklosti užival droge, nato pa šel na zdravljenje in bil kakšnega pol leta pred napadom »čist«. A kaj ko je v nekem trenutku v svoji jakni spet našel štiri zavitke kokaina. Pred napadom ga je tako vzel en gram, drugega pa še istega dne, štiri ali pet ur pred poskusom uboja. Tistega popoldneva je tudi popil tri steklenice piva. Povedal je tudi, da je tablete (najverjetneje tiste za zdravljenje psihičnih težav) nehal jemati, saj da je bil prepričan, da jih ne potrebuje več.

V tej hiši je huje ranil svojo babico. Foto: Dejan Javornik

Pred napadom ga je sicer že dva dni preganjal, kot je povedal, satan. Najhuje je bilo ponoči, sploh takrat, ko je grmelo in se bliskalo. In, kot je nadaljeval, je bil tudi napad na babico povezan s tem. »Zelo me je bilo strah, bil sem paranoičen, čutil sem, da je satan v hiši,« je povedal na sodišču in nadaljeval, kako je zaradi tega šel do babice. A ko je prišel tja, je »videl grozno prikazen, babica je bila kot živa smrt«. To, da jo je porezal po vratu, je priznal. Da bi jo udaril, pa se ni spomnil. Po dejanju je sicer nož, ko je prišel do cerkve, vrgel v Gradaščico. »Vso noč sem bil za cerkvijo,« je razlagal. Zjutraj pa so ga prijeli policisti, pri čemer se ni prav nič upiral.