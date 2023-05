Avtomobilist in mopedist hudo ranjena

Včeraj nekaj po eni zjutraj se je v prometni nesreči na Tržaški cesti v Ljubljani hudo poškodoval voznik osebnega vozila, ko je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste ter trčil v zid stavbe. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Kot poročajo z ljubljanske policijske uprave, je njegovo življenje ogroženo. Odredili so mu strokovni pregled. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v motorista, ki je vozil pred njim.

V sobotni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 21. uro na Cesti radomeljske čete v Radomljah, so bili udeleženi voznika osebnih vozil in voznik mopeda. Po doslej zbranih obvestilih je voznik osebnega vozila v križišču pri zavijanju levo odvzel prednost pred voznikom mopeda, ki je pripeljal nasproti. V mopedista je nato trčila še voznica, ki je pripeljala za voznikom osebnega vozila. Pri tem se je mopedist huje ranil. Z reševalnim vozilom so ga prav tako odpeljali v ljubljanski klinični center. Tudi njegovo življenje je ogroženo.

Nesreča na ljubljanski obvoznici med uvozoma na Litijsko in Zaloško cesto proti Domžalam se je zgodila nekaj pred 19. uro, ko je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v motorista, ki je vozil pred njim. Pri tem sta se huje poškodovala voznik in potnica na motorju. Oba so odpeljali v UKC Ljubljana, njuni življenji pa nista ogroženi. Preizkus alkoholiziranosti pri avtomobilistu je pokazal 0,45 mg alkohola v litru izdihanega zraka, odrejen mu je bil strokovni pregled. Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.