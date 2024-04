Avtomobil zapeljal s ceste, ena oseba v bolnišnici (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da se je danes, okoli 17. ure na regionalni cesti Ljutomer– Ormož, v naselju Ivanjkovci pripetila hujša prometna nesreča. Gasilci PGD Ljutomer in PGD Ormož so zavarovali kraj prometne nesreče, nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Ormož pri oskrbi poškodovane osebe, usmerjali promet ter pomagali vlečni službi pri nalaganju poškodovanega vozila.

Poškodovana oseba je bila odpeljana na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico, policisti pa (še) niso poročali o vzroku za nesrečo.