Avtomobil se je zagozdil v most

Včeraj ob 23.51 je v Podgradu v občini Ljubljana osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok in se zagozdilo v most. V vozilu je ostal ukleščen težje poškodovan voznik.Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, rešili voznika in nudili pomoč reševalcem NMP. Poškodovanca so ti prepeljali v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.