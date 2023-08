Avtomobil na strehi, gasilci in reševalci na delu

Danes ob 11.00 se je na relaciji Radoslavci–Mala Nedelja v občini Ljutomer zgodila hujša prometna nesreča.

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je »osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ljutomer so stabilizirali vozilo, odklopili akumulator in počistili izlite tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Ljutomer.«

Poškodovan tudi motorist

Dobre tri ure za tem, ob 14.09, je nekaj kilometrov stran, v naselju Kokoriči, v občini Križevci, padel motorist in se poškodoval. Na kraju dogodka so bili tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so pomagali reševalcem ZD Ljutomer.