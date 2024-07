Avtomobil na boku na Bakovski ulici, voznik končal v bolnišnici (FOTO)

Danes ob 14,47 se je na Bakovski ulici v Murski Soboti, pripetila hujša prometna nesreča, v kateri so poleg policistov in reševalcev morali posredovati tudi gasilci. Osebno vozilo je namreč zapeljalo s ceste in se prevrnilo v obcestni jarek.

Zgodilo se je na ravni cesti med Mursko Soboto in Bakovci. FOTO: Pgd Ms

Zgodilo se je na ravni cesti med Mursko Soboto in Bakovci. FOTO: Pgd Ms

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali mesto nesreče, vozilo stabilizirali in odklopili akumulator, da ne bi prišlo do onesnaženja okolja. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci Nujne medicinske pomoči prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

O vzroku za nesrečo in stopnji poškodb, policisti (še) niso poročali.