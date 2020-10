V sredo malo pred polnočjo so policisti obravnavali prometno nesrečo zunaj naselja Lipa. V poročilu PU Celje navajajo, da je 18-letna voznica vozila osebni avtomobil iz smeri naselja Polene proti Stranicam: »Ko je pripeljala iz levega nepreglednega ovinka, je izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala z vozišča ter silovito trčila v travnato brežino in nato v dve drevesi, med kateri se je vozilo zagozdilo.«



Voznica se je v trčenju lažje poškodovala, 15-letna sopotnica in 17-letni sopotnik pa hudo.