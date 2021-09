Avto s prikolico na avtocesti v zaščitno ograjo

Ob 6.50 je na avtocesti Ljubljana–Koper med počivališčem Lom in izvozom Unec osebno vozilo s prikolico trčilo v zaščitno ograjo. Osebno vozilo in prikolica sta poškodovani, iz vozila so iztekle tekočine.



Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in po izlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva. Poškodovanih ni bilo.

