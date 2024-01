Avto s ceste, poškodovana odpeljali z reševalnim vozilom

V sredo ob 22.55 je v naselju Črešnova v občini Zreče osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Zreče so zavarovali in osvetlili kraj dogodka, oskrbeli poškodovanca, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovancev v reševalno vozilo – reševalci so ju prepeljali v SB Celje.

Gasilci so vozilo postavili na kolesa, ga potegnili na cesto in nevtralizirali oljne madeže, poroča uprava za zaščito in reševanje.