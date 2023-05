Avto prevrnilo na streho, v njem ujeta oseba

Danes ob 0.50 je v naselju Resnik, občina Zreče, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ter vozilo postavili nazaj na vozišče in očistili vozišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.