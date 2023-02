Avto na strehi, voznik zbežal

V nedeljo ob 3. uri je v Izoli voznik z osebnim avtom trčil v drugo vozilo, se prevrnil na streho ter zapustil kraj nesreče. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali prizorišče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa.

V naselju Grad je v soboto ob 23.49 voznik z osebnim vozilom trčil v drevo. Gasilci PGD Murska Sobota so odklopili akumulator, razsvetljevali prostor in pomagali reševalcem. Ranjenca so reševalci odpeljali v soboško bolnišnico.

V Kranju je okoli 21. ure 52-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku trčil v prometni znak in ograjo. Pri tem se je lažje ranil, napihal pa je 1,87 promila.

V Spodnji Polskavi je ob 20.46 vozilo zapeljalo s cestišča v potok. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle tekočine in izvlekli vozilo iz potoka ter zavarovali poškodovano ograjo v dolžini približno 20 metrov.

V Platiševi ulici v Cerknem je ob 13.22 padel kolesar. Gasilci PGD Cerkno so zavarovali kraj dogodka in pomagali ranjencu. Idrijski reševalci so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na cesti od Litije proti Bregu je okoli 10. ure močan sunek vetra prevrnil prikolico tovornega vozila, ta pa se je prevrnila na nasprotno stran in zadela pravilno vozečo voznico, ki je pripeljala nasproti. Osebno vozilo je nato zapeljalo s ceste, voznica se je lažje ranila.

Na cesti v naselju Ješenca je v petek ob 15.01 voznica z osebnim avtom zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator, za voznico pa so poskrbeli reševalci.

V naselju Drtija je ob 14.02 voznica z osebnim vozilom zadela peško, ki je nepravilno prečkala cesto. Domžalski gasilci so zavarovali prizorišče in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ranjenke, slednji so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

V Frankolovski ulici v Mariboru je okoli 14. ure kolesar zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo ranil. Zoper njega sledi hitri postopek z odločbo.

V Dolnji Stari vasi sta ob 13.40 v naletu trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Novomeški reševalci so dva ranjenca odpeljali v bolnišnico.

Na Dolinski cesti v Kopru sta ob 13.22 trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter reševalcem pomagali pri oskrbi dveh ranjencev, slednji so ju odpeljali v izolsko bolnišnico.

V Radoslavcih je ob 11.25 osebno vozilo zdrsnilo s ceste. Gasilci PGD Ljutomer so odklopili akumulator, pomagali pri nalaganju vozila na avtovleko in očistili cestišče.

Shodilo 18 voznikov

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 18 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 7 voznikov. Blejski policisti so imeli okoli 1. ure v postopku 22-letnega voznika, ki nima vozniškega dovoljenja. Nekaj minut po polnoči so v Idriji pri Bači ustavili voznika osebnega avta, napihal je 1,98 promila. Nad Lucijo so ob 23.50 ustavili 55-letnega voznika osebnega avta, napihal je 1,81 promila. Radovljiški policisti so imeli ob 22.30 v postopku 64-letnega voznika, napihal je 1,33 promila. Ker se z rezultatom ni strinjal, so odredili strokovni pregled.

Ob 20.50 so v Portorožu 18-letniku zasegli skuter. Odredili so izredni tehnični pregled in ta je potrdil, da je skuter predelan. Mariborski prometniki so zvečer obravnavali voznico neregistriranega osebnega avta z nameščenimi registrskimi tablicami drugega vozila, brez vozniškega dovoljenja, bila pa je pozitivna na hitri test za mamila. Odredili so strokovni pregled, a ga je odklonila. Ptujski policisti so imeli v postopku voznika osebnega avta, napihal je 1,27 promila. Na območju naselja Reka so popoldan ustavili 35-letnega voznika osebnega avta, pozitiven je bil na mamila (amfetamini).

Prav tako popoldan so na območju Branika ustavili 29-letnega voznika osebnega avta, ki je bil pozitiven na amfetamine, kokain in metamfetamine. Dopoldan so v Bertokih ustavili 19-letnega Italijana in ugotovili, da je vozil motor brez vozniškega dovoljenja. Vsem bo svoje razložil še sodnik.