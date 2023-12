Avto končal v reki Gradaščici, voznika pa nikjer (FOTO)

»Takole je nekdo parkiral avto ponoči ali pa v jutranjih urah v okolici Ljubljane v reko Gradaščico,« nam je javila bralka, ki svojega imena ni navedla. Dodala je, da so lastnika iskali, a ta je bil menda že doma.

Uprava za zaščito in reševanje je potrdila navedbe bralke. O nesreči so bili pristojni obveščeni ob 7.12, in sicer da se je dogodila ob Cesti na Vrhovce v Ljubljani, kjer da je osebno vozilo zapeljalo v strugo reke Gradaščice. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulator ter pregledali vozilo in okolico. Kot rečeno, voznika ni bilo na kraju dogodka.

